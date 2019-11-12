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Номер извещения
ГП910093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
"Право заключения Договора на оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров авиатранспортом"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.10.2019 12:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Почтовый адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Контактный телефон
+7 495 982-51-33 доб. 21039
Факс
+7 495 982-51-33
Адрес электронной почты
Violetta.Tiapkina@olng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тяпкина Виолетта Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
право заключения Договора на оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров авиатранспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2019 10:00 GMT +312.11.2019 10:0012.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910093Дата и время окончания срока приема заявок право заключения Договора на оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров авиатранспортомТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2019 10:0012.11.2019 10:0012.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910093Дата и время вскрытия заявок право заключения Договора на оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров авиатранспортомТюменская область
Подведение итогов не позднее
09.01.2020 14:3009.01.2020 14:3009.01.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910093Подведение итогов не позднее право заключения Договора на оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров авиатранспортомТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
право заключения Договора на оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров авиатранспортом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
прописаны в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
прописаны в документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБСКИЙ ГХК
Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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