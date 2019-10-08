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Номер извещения
31908358717
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка реагентов для обработки промышленных сточных вод
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Контактный телефон
+7 902 266-20-37
Факс
+7 343 327-15-19
Адрес электронной почты
A.Obozhin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обожин Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реагенты для обеспечения существующего технологического процесса очистки пром-ливневых сточных вод
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 13:00 GMT +308.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908358717Дата и время окончания срока приема заявок Реагенты для обеспечения существующего технологического процесса очистки пром-ливневых сточных водЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 13:0008.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908358717Дата и время вскрытия заявок Реагенты для обеспечения существующего технологического процесса очистки пром-ливневых сточных водЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реагенты для обеспечения существующего технологического процесса очистки пром-ливневых сточных вод
Начальная цена
4 074 024,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
137,5 тонн , в том числе 136,8 тонн сорбент флокулирующий и 0,7 тонн композиционный полиэлектролит в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к извещению)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ООО "Водоканал-59", г.Екатеринбург, территория промплощадки ПАО"Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Водоканал-59
Все закупки и тендеры Водоканал-59
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
20.59.59.000
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 137.5
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