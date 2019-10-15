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    Главная / Торги / Приобретение автомобиля УАЗ Хантер

    Приобретение автомобиля УАЗ Хантер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 09:3015.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910089Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ ХантерНовокузнецк (Кемеровская область)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910089

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение автомобиля УАЗ Хантер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ

    Юридический адрес

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б

    Почтовый адрес

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102

    Контактный телефон

    +7 923 638-23-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.ruzhitskaya@sibenugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшкова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новокузнецк (Кемеровская область)

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Автомобили легковые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля УАЗ Хантер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 09:30 GMT +315.10.2019 09:3015.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910089Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ ХантерНовокузнецк (Кемеровская область)

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 09:3015.10.2019 09:3015.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910089Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля УАЗ ХантерНовокузнецк (Кемеровская область)

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910089Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ ХантерНовокузнецк (Кемеровская область)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910089Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ ХантерНовокузнецк (Кемеровская область)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля УАЗ Хантер

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область, г. НовокузнецкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102

    Классификатор ОКПД2

    29.10.22.000

    Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.2

    Производство легковых автомобилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство легковых автомобилей"

    Кол-во: 1

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