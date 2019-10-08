Лот 1

Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой. Количество 100 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Доставка 42-46 недели. Партиями по 20 000кг.