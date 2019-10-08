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Номер извещения
ГП910088
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
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Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой. Количество 100 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Доставка 42-46 недели. Партиями по 20 000кг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 10:30 GMT +308.10.2019 10:3008.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910088Дата и время окончания срока приема заявок Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой. Количество 100 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Доставка 42-46 недели. Партиями по 20 000кг.Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 10:3008.10.2019 10:3008.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910088Дата и время вскрытия заявок Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой. Количество 100 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Доставка 42-46 недели. Партиями по 20 000кг.Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 12:0009.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910088Подведение итогов не позднее Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой. Количество 100 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Доставка 42-46 недели. Партиями по 20 000кг.Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201909.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910088Подведение итогов не позднее Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой. Количество 100 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Доставка 42-46 недели. Партиями по 20 000кг.Кулебакский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой. Количество 100 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Доставка 42-46 недели. Партиями по 20 000кг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой. Количество 100 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Доставка 42-46 недели. Партиями по 20 000кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАНИКА" 607007, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
10.81
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100000
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