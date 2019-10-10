www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запорная арматура. Детали трубопроводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-02
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
aapavlov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 10:09 GMT +310.10.2019 10:0910.10.2019 10:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910101Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 11:0025.10.2019 11:0025.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910101Подведение итогов не позднее Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 30 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности --Пашнина Татьяна Вячеславовна, - телефон: +7 (351) 725-49-96 - эл. почта: t.pashnina@mechel.ru.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до г.Челябинск Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. 100% - по факту поставки продукции в течение 60 календарных дней от даты поставки. Срок поставки до 30 календарных дней от даты подписания договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
28.14.20.220
28.14.13.130
28.14.13.120
28.14.13.110
28.14.11.132
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 42
Кол-во: 32
Кол-во: 22
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 110
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 17
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 6
Кол-во: 178
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 9
Кол-во: 11
Кол-во: 13
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 94
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.