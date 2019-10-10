Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запорная арматура. Детали трубопроводов

    Запорная арматура. Детали трубопроводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 10:0910.10.2019 10:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910101Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910101

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорная арматура. Детали трубопроводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ К ТОРГАМ ГП910101

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-59-02

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    aapavlov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    запорная арматура, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 10:09 GMT +310.10.2019 10:0910.10.2019 10:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910101Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 11:0025.10.2019 11:0025.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910101Подведение итогов не позднее Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 11:0025.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910101Подведение итогов не позднее Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура. Краны из титановых спавов. Фланцы, отводы, переходы, тройники.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 30 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности --Пашнина Татьяна Вячеславовна, - телефон: +7 (351) 725-49-96 - эл. почта: t.pashnina@mechel.ru.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до г.Челябинск Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. 100% - по факту поставки продукции в течение 60 календарных дней от даты поставки. Срок поставки до 30 календарных дней от даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.220

    Фланцы

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    28.14.13.120

    Задвижки

    28.14.13.110

    Клапаны запорные

    28.14.11.132

    Затворы обратные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФЛАНЕЦ 1-400-6 СТ3СП ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ФЛАНЕЦ 1-350-16 СТ20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 42

    "Позиция 3"

    "ФЛАНЕЦ 1-300-16 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "ФЛАНЕЦ 1-200-16 СТ20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 22

    "Позиция 5"

    "ФЛАНЕЦ 1-150-16 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "ФЛАНЕЦ 2-125-100 СТ3СП ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ФЛАНЕЦ 1-100-10 СТ.20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 24

    "Позиция 8"

    "ФЛАНЕЦ 1-80-16 СТ3СП ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "ФЛАНЕЦ 1-65-6 СТ3СП ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "ФЛАНЕЦ 1-50-16 СТ3 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 110

    "Позиция 11"

    "ФЛАНЕЦ 1-15-10 СТ3СП ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "ТРОЙНИК 377Х12-273Х10 СТ20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "ТРОЙНИК 159Х6 СТ20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "ТРОЙНИК 108Х4-76Х3.5 СТ20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ТРОЙНИК П 89*3,5 СТ.20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "ПЕРЕХОД Э-377Х12-219Х8 СТ20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ПЕРЕХОД Э-108Х4-76Х3.5 СТ20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ПЕРЕХОД Э-76Х3.5-57Х3 СТ20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "ПЕРЕХОД К-273Х10-159Х8 СТ20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "ПЕРЕХОД К-89Х3.5-57Х3 СТ20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "ОТВОД 426Х10 45ГРАД СТ20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Отвод 133х6 90ГРАД СТ20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "ОТВОД 89х4 90ГРАД. СТ.20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Отвод 76х4 90ГРАД СТ20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 17

    "Позиция 25"

    "Отвод 57х3,5 90ГРАД СТ20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "ОТВОД 57Х3,5 45ГРАД СТ20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 27"

    "КРАН 11С67П ДУ50 РУ16 ШАРОВЫЙ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "КРАН 11НЖ01ПФ ДУ80 РУ25 СТ10Х17Н13М2 ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "КРАН КШ 15.16.1110 ДУ15 РУ16 ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ МУФТОВЫЙ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 30"

    "КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ КШЦМ 020.016.02 ДУ20 РУ16ПА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ КШЦМ 015.016.02 ДУ15 РУ16ПА"

    Кол-во: 178

    "Позиция 32"

    "КРАН 11ТН41П ВТ-1 ДУ150 РУ25 ПТ39155-150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "КРАН 11ТН41П ВТ-1 ДУ100 РУ25 ПТ39155-100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "КРАН 11ТН41П ВТ-1 ДУ80 РУ25 ПТ39155-080"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "КРАН 11ТН40П ВТ-1ДУ50 РУ40 ПТ39154-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "КЛАПАН РЕГ. ПНЕВМ. МЕМБР. 25С48НЖ "НО" ДУ50 РУ64 С КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИК ДУ15 РУ40 ARI-CONA TD 45.641.1 ТЕРМОДИН-ИЙ C КОФ, с прокладками креплениями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ЗАТВОР 19С53НЖ ОБРАт. ПОВОРОТ. КОП 100-40 ДУ100 РУ40 В С КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "ЗАДВИЖКА 30НЖ41НЖ ДУ80 РУ16 с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "ЗАДВИЖКА 30НЖ41НЖ ДУ50 РУ16 С КОФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ350 РУ16 С КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ250 РУ16 С КОФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200 РУ16 с КОФ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 44"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ150 РУ16 с КОФ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 45"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ100 РУ16 с КОФ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 46"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ50 РУ16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "ЗАДВИЖКА 30Ч6БК ДУ100 РУ6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "ВЕНТИЛЬ 15С65НЖ ДУ50 РУ16"

    Кол-во: 14

    "Позиция 49"

    "ФЛАНЕЦ 1-250-16 СТ.20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "ФЛАНЕЦ 1-100-16 СТ10Х17Н13М2Т ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 51"

    "ФЛАНЕЦ 1-80-16 СТ12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 94

    "Позиция 52"

    "ФЛАНЕЦ 1-65-16 СТ12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "ФЛАНЕЦ 1-50-16 СТ12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "ФЛАНЕЦ 1-500-6 СТ3СП ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО НПО Искра
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211067965
    Поставка фланцев
    Поставка фланцев
    591645
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    190 289
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    МРТС ХОЛДИНГ
    Попозиционная № ГП213495
    Поставка фланцев и имитаторов для нужд филиала D33 АО "МРТС"
    Поставка фланцев и имитаторов для нужд филиала D33 АО "МРТС"
    588131
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить