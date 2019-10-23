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    Главная / Торги / Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

    Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2019 15:0023.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910084Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение №1 к Извещению

    Приложение №2 к Извещению

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3130

    Факс

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Zinger@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зингер Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2019 15:00 GMT +323.10.2019 15:0023.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910084Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 13:0031.10.2019 13:0031.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910084Подведение итогов не позднее Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 13:0031.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910084Подведение итогов не позднее Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория Ижорской промышленной площадки по адресу 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней на основании подписанных обеими сторонами Актов выполненных работ и путевых листов с отметкой диспетчера (акты выполненных работ оформляются сторонами раз в месяц до 30-31 числа месяца оказания работ)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Минипогрузчик типа МУСТАНГ (ковш, щетка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Погрузчик типа ТСМ (вилы, г/п 3 тн)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Погрузчик типа 4045Р (вилы, г/п 3 т, высота подъема до 1,5 м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Погрузчик типа АМКОДОР (ковш 1,9 м3, вилы, г/п 5 т, отвал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Экскаватор типа ЕК-12.10 с гидромолотом "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Экскаватор типа ЕК-12.10; ЕК 14-90 (ковш 0,65м3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Бульдозер типа ДТ-75 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Трактор типа МТЗ-82 щетка, отвал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Автовышка (телескоп, 22м, г/п 200 кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Автокран (г/п 50 тн, вылет стрелы 34 м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Автокран (г/п 25 тн, вылет стрелы 30,7 м с гуськом 9 м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Автокран (г/п 25 тн, вылет стрелы 30,7 м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Снегоуборочная, поливочная типа КО -806-20 щетка, Отвал, пескоразбрасыватель с песком и солью"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Снегоуборочная, поливочная типа КО -806-20 щетка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Автопоезд с прицепом-трейлером 63тн (длина11м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Автопоезд с прицепом-трейлером 40тн (длина 11м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Автобус (30 мест)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Микроавтобус (ГАЗель, Соболь) 6-8 мест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Микроавтобус (6 мест)"

    Кол-во: 1

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