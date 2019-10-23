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Номер извещения
ГП910084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3130
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Zinger@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Зингер Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 15:00 GMT +323.10.2019 15:0023.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910084Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нКолпино
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 13:0031.10.2019 13:0031.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910084Подведение итогов не позднее Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нКолпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 13:0031.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910084Подведение итогов не позднее Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по предоставлению спецтехники на территории Ижорской промышленной плоощадки по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территория Ижорской промышленной площадки по адресу 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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