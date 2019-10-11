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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 09:3011.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908358713Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 41425, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908358713

    Уникальный номер закупки

    333

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 461-02-01 доб. 2051

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Лотюк Светлана Валерьевна,sv.lotyuk@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    41425, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358713Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 41425, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    11 230,44

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская область, г. Химки, территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

    Кол-во: 1

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