на право заключения договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908358713 Уникальный номер закупки 333 Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» Валюта процедуры USD Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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