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Номер извещения
31908358713
Уникальный номер закупки
333
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 461-02-01 доб. 2051
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Лотюк Светлана Валерьевна,sv.lotyuk@svo.aero
Место рассмотрения предложений
41425, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
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Заключение договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201921.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358713Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 41425, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку запасных частей и комплектующих для буксировочных устройств PSE для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
11 230,44
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с РАЗДЕЛОМ 5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская область, г. Химки, территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
29.32.30
47
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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