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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка радиостанций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Почтовый адрес
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Контактный телефон
+7 342 299-17-76
Факс
+7 342 294-98-08
Адрес электронной почты
bolotova_ta@aviaperm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка радиостанций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2019 15:00 GMT +306.10.2019 15:0006.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиостанцийПермь
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 08:0007.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910127Подведение итогов не позднее Поставка радиостанцийПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радиостанций
Начальная цена
25 410,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1) Радиостанция ALINCO DR-135T – 1 ШТ. 2) Антенна SIRIO MGA 108-550PL 1-ШТ 3) Магнитное основание TURBOSKY BM-145 PL -1 ШТ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Аэропорт Пермь, "Большое Савино"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Международный аэропорт Пермь
Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь
Адрес местонахождения
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
26.40.20.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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