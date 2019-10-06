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    Главная / Торги / поставка радиостанций

    поставка радиостанций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2019 15:0006.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиостанцийПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка радиостанций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    описание закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Пермь
    Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь

    Юридический адрес

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Почтовый адрес

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Контактный телефон

    +7 342 299-17-76

    Факс

    +7 342 294-98-08

    Адрес электронной почты

    bolotova_ta@aviaperm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болотова Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радиостанций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2019 15:00 GMT +306.10.2019 15:0006.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиостанцийПермь

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2019 08:0007.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910127Подведение итогов не позднее Поставка радиостанцийПермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910127Подведение итогов не позднее Поставка радиостанцийПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиостанций

    Начальная цена

    25 410,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1) Радиостанция ALINCO DR-135T – 1 ШТ. 2) Антенна SIRIO MGA 108-550PL 1-ШТ 3) Магнитное основание TURBOSKY BM-145 PL -1 ШТ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аэропорт Пермь, "Большое Савино"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в размере 100 % по факту поставки товара, после подписания товаросопроводительных документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Пермь»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Международный аэропорт Пермь
    Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь

    Адрес местонахождения

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Классификатор ОКПД2

    26.40.20.130

    Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "магнитное основание TURBOSKY BM -145 PL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Антенна SIRIO MGA 108-550PL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Радиостанция ALINCO DR-135T"

    Кол-во: 1

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