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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 11:5910.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908363000Дата и время окончания срока приема заявок Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давленияСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908363000

    Уникальный номер закупки

    274047

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений в электронной форме №274 047.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №274 047.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 274 047 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 274 047 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 274 047 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 274 047 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косенков Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908363000Подведение итогов не позднее Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давленияСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Начальная цена

    743 968,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство радиаторов и котлов центрального отопления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Котел газовый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Котел газовый"

    Кол-во: 15

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