Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 10 дней со дня получения Товара на основании выставленного счета и оформленных надлежащим образом всех необходимых документов (товарная накладная, транспортная накладная – за исключение случаев самовывоза товара, счет- фактура – за исключением случаев, установленных действующим законодательством)