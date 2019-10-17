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    Главная / Торги / поставка бумаги

    поставка бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 11:5917.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908358132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумагиГородищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908358132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    форма кп

    форма описание поставляемого товара

    Документация

    Извещение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 12:0022.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358132Подведение итогов не позднее Поставка бумагиГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги

    Начальная цена

    1 116 837,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 10 дней со дня получения Товара на основании выставленного счета и оформленных надлежащим образом всех необходимых документов (товарная накладная, транспортная накладная – за исключение случаев самовывоза товара, счет- фактура – за исключением случаев, установленных действующим законодательством)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1

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