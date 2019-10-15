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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г.

    Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 10:3015.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г. СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910055

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Закупочная документация

    Протокол

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 10:30 GMT +315.10.2019 10:3015.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г. Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 10:3015.10.2019 10:3015.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910055Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г. Самара

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910055Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г. Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г.

    Начальная цена

    1 274 906,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописаны в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки Товара: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д.114АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар в течение 120 календарных дней, но не раннее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    01.10.2019

    Проект договора

    01.10.2019

    Закупочная документация

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка средств индивидуальной защиты"

    Кол-во: 0

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