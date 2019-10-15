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Номер извещения
ГП910055
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 10:30 GMT +315.10.2019 10:3015.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г. Самара
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 10:3015.10.2019 10:3015.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910055Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г. Самара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты на зимний период в 2019-2020 г.
Начальная цена
1 274 906,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописаны в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки Товара: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д.114АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
32.99.11.199
Документация лота
Кол-во: 0
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