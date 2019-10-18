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Номер извещения
ГП910061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14302
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
anna.turchina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турчина Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 10:00 GMT +318.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910061Дата и время вскрытия заявок Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.Москва
Подведение итогов не позднее
12.12.2019 15:0012.12.2019 15:0012.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910061Подведение итогов не позднее Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации поставки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно спецификации поставкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
26.51.53.110
26.51.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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