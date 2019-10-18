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    Главная / Торги / Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.

    Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910061

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Общая часть

    Техническая часть

    Коммерческая часть

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14302

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    anna.turchina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турчина Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 10:00 GMT +318.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910061Дата и время вскрытия заявок Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.12.2019 15:0012.12.2019 15:0012.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910061Подведение итогов не позднее Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.12.201912.12.2019 15:0012.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910061Подведение итогов не позднее Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газоанализаторов для УДГ на Салмановском НГКМ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации поставки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно спецификации поставкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно формы договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "USB DIRA (ИК адаптер) с USB кабелем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Газоанализатор Dräger X-am 5600"

    Кол-во: 2

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