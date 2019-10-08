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Номер извещения
ГП910056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка клеммных колодок, наконечников для 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2590
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуляев Павел Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка клеммных колодок, наконечников для 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 17:30 GMT +308.10.2019 17:3008.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клеммных колодок, наконечников для 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 17:3008.10.2019 17:3008.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910056Дата и время вскрытия заявок Поставка клеммных колодок, наконечников для 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 18:3030.11.2019 18:3030.11.2019 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910056Подведение итогов не позднее Поставка клеммных колодок, наконечников для 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 18:3030.11.2019 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910056Подведение итогов не позднее Поставка клеммных колодок, наконечников для 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клеммных колодок, наконечников для 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
27.32.13.140
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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