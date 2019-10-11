Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908358010 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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