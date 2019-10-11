Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

    Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908358010Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства ХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908358010

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Приложение №2 к договору

    Смета

    Рабочая документация 1

    Рабочая документация 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 572-67-17

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    рис, стройка, лом, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 10:0022.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358010Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

    Начальная цена

    2 510 976,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19

    Работы кровельные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 570

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить