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Номер извещения
31908358010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 572-67-17
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 10:0022.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358010Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства Химки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту части кровли корпуса №26 общей площадью 570 м2 (кирпичная трехэтажная пристройка с подвалом) АО «МКБ «Факел», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
Начальная цена
2 510 976,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
43.91.19
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 570
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