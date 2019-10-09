Лот 1

-Нежилое здание площадью 460,40 кв. м с кадастровым номером 56:44:0446011:14, расположенное на части земельного участка с кадастровым номером 56:44:0446011:11 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская/ ул. Постникова, на земельном участке расположены: одно-двухэтажное с подвалом здание литер ЕЕ1Е2Е3Е4Е5, одноэтажное с подвалом здание литер Е6Е7АЕ8Е9, № 78/38, право собственности на объект недвижимости оформлено в установленном порядке -Часть земельного участка с кадастровым номером 56:44:0446011:11, равная площади застройки здания с кадастровым номером 56:44:0446011:14, расположенная по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская/ ул. Постникова, на земельном участке расположены: одно-двухэтажное с подвалом здание литер ЕЕ1Е2Е3Е4Е5, одноэтажное с подвалом здание литер Е6Е7АЕ8Е9, № 78/381