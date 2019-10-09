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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908357897
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (62/36/2019_3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
Почтовый адрес
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
Контактный телефон
+7 473 220-59-82
Факс
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Адрес электронной почты
kirichenko.eg@vtes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кириченко Екатерина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения
Начальная цена
2 661 622,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Документации о закупке Приложение №2 проект договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями Документации о закупке Приложение №2 проект договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
58.29.5
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 359
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