Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, перечисляет на расчетный счет Поставщика предоплату в размере 30% от цены, указанной в п. 4.1. Договора, на основании выставленного Поставщиком счета. Оставшиеся 70% от цены указанной в п. 4.1. Договора перечисляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара Покупателем.