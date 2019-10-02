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Номер извещения
ГП910092
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Портативная машина для резки газом KOIKE IK-72T
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8464 37-89-99 доб. 4201
Факс
--
Адрес электронной почты
34776@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Матвеева Ульяна Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
Сызрань
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Портативная машина для резки газом KOIKE IK-72T, 42 Вольт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910092Дата и время окончания срока приема заявок Портативная машина для резки газом KOIKE IK-72T, 42 Вольт Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 11:0002.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910092Дата и время вскрытия заявок Портативная машина для резки газом KOIKE IK-72T, 42 Вольт Сызрань
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 11:0002.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910092Подведение итогов не позднее Портативная машина для резки газом KOIKE IK-72T, 42 Вольт Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Портативная машина для резки газом KOIKE IK-72T, 42 Вольт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
446010, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
28.29.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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