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Номер извещения
ГП910047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции раздела ЭК УПГТ КС "Славянская" 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2731
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Fedorova@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка кабельно-проводниковой продукции раздела ЭК УПГТ КС "Славянская" 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 16:00 GMT +321.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции раздела ЭК УПГТ КС "Славянская" 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 16:0021.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910047Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции раздела ЭК УПГТ КС "Славянская" 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 18:3030.11.2019 18:3030.11.2019 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910047Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции раздела ЭК УПГТ КС "Славянская" 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 18:3030.11.2019 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910047Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции раздела ЭК УПГТ КС "Славянская" 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции раздела ЭК УПГТ КС "Славянская" 210-220 линии (Печи H-003 А/B Н-210, Н220) в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
27.32.14
27.32.13.140
Документация лота
Кол-во: 1
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