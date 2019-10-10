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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году

    Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 12:3010.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910046Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910046

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к лоту

    Приложение Техническое задание

    Приложение к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-28-19

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    voloshinani@kuz.rikt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волошина Надежда Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 12:30 GMT +310.10.2019 12:3010.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910046Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2019 12:3010.10.2019 12:3010.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910046Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 10:0031.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910046Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910046Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок оказания услуг с 01.04.2020г. по 31.01.2021г. промежуточные сроки - 30 дней с даты поступления оборудования Исполнителю от Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Услуги оказываются в месте нахождения ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата оказанных услуг производится в течение 90 календарных дней с момента подписания акта приема оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.90.19.900

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ококазание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году"

    Кол-во: 0

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