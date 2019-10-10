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Номер извещения
ГП910046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-19
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
voloshinani@kuz.rikt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волошина Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 12:30 GMT +310.10.2019 12:3010.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910046Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченск
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 12:3010.10.2019 12:3010.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910046Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 10:0031.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910046Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910046Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 годуМеждуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок оказания услуг с 01.04.2020г. по 31.01.2021г. промежуточные сроки - 30 дней с даты поступления оборудования Исполнителю от Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Услуги оказываются в месте нахождения ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90.19.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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