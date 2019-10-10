Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910046 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению ремонта, организации поверки в государственных органах, аккредитованных на выполнение данного вида работ, освидетельствованию горноспасательного оборудования и средств защиты членов ВГК при выполнении аварийно-спасательных работ, услуги по проведению ежегодной ревизии респираторов для филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по подземной добыче угля и филиала ПАО «Южный Кузбасс»-Управление по открытой добыче угля в 2020 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-28-19 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты voloshinani@kuz.rikt.ru Ф.И.О. контактного лица Волошина Надежда Ивановна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова: ремонт

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