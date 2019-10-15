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Номер извещения
ГП910040
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Купля-продажа автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 200
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676462, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, территория ТОСЭР Свободный, территория ТОСЭР Свободный
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер Д, помещение D3052
Контактный телефон
+7 812 646-13-00 доб. 19197
Факс
--
Адрес электронной почты
i.naumkin@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумкин Иван Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Купля-продажа автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 10:00 GMT +315.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910040Дата и время окончания срока приема заявок Купля-продажа автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 200 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 10:0515.10.2019 10:0515.10.2019 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910040Дата и время вскрытия заявок Купля-продажа автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 200 Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910040Подведение итогов не позднее Купля-продажа автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 200 Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Купля-продажа автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 200
Начальная цена
5 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗ и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Свободненская ТЭС
Все закупки и тендеры Свободненская ТЭС
Адрес местонахождения
676462, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, территория ТОСЭР Свободный, территория ТОСЭР Свободный
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер Д, помещение D3052
45.11.23.000
45.11.2
Документация лота
Кол-во: 0
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