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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908357491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку хозяйственных товаров (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5910
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Беззубик Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за вознаграждение или на договорной основе
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
149 097,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры АО АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Успенский переулок, дом 10, строение 1
46.19.10.000
46.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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