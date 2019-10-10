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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: бумага для офисной техники

    Поставка товаров по номенклатурной группе: бумага для офисной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 07:5910.10.2019 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908357503Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для офисной техникиСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908357503

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: бумага для офисной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_

    Извещение о проведении ОЗП в электронной форме.docx

    Техническое задание

    Форма Коммерческого предложения.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара нов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    Почтовый адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Контактный телефон

    +7 8452 49-34-71

    Факс

    +7 8452 49-34-71

    Адрес электронной почты

    aleksandr-kisin@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисин Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага для офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908357503Подведение итогов не позднее Бумага для офисной техникиСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага для офисной техники

    Начальная цена

    352 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Классификатор ОКПД2

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1600

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