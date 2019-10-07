Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910024Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910024

    Уникальный номер закупки

    2019-10

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на кап.ремонт гидрав. компонентов для экскаваторов РС20001250 ЕХ2600

    ЗД_на кап.ремонт гидрав. компонентов для Экскаваторов РС20001250 ЕХ2600 _ЗП 2019-10_

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-87

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anzhela.Pererva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Перерва Анжела Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910024Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910024Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 12:0029.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910024Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910024Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнить капитальный восстановительный ремонт с использованием только оригинальных комплектующих. Произвести диагностирование, наладку, регулировку механической части до заводских характеристик и параметров.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 осуществляется на территории Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % стоимость в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры. В случае несоблюдения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает 0,03 % от стоимости выполнения работ за каждый день просрочки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Техническое задание на кап.ремонт гидрав. компонентов для экскаваторов РС20001250 ЕХ2600

    01.10.2019

    ЗД_на кап.ремонт гидрав. компонентов для Экскаваторов РС20001250 ЕХ2600 _ЗП 2019-10_

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цилиндр APN20SL60 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Цилиндр APN20SL60 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Цилиндр APN20SL60 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ГЦ. Стрелы РС-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Гидронасос РС-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ЛИНКОЛЬН РС-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Г.М. пов. РС-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Г.Ц.ОСК ЕХ-2600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "гидроцилиндр рукояти HITACHI EX 2600-6LD(прямая лопата)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "гидроцилиндр рукояти HITACHI EX 2600-6ВН (обратная лопата)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "гидроцилиндр стрелы РС-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "гидр распределитель РС-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "гидромотор хода РС-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "гидромотор вентилятора РС-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "корпус гидромотора поворота РС-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "гидр распределители РС-1250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "гидроцилиндр ковша РС-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "гидроцилиндр рукояти РС-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "гидроцилиндр стрелы РС-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "задняя секция гидронасоса управления РС-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "гидронасос управления РС-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "секция гидронасоса РС-2000 передняя"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "секция гидронасоса РС-2000 задняя"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Г.Ц. нат. Гус. Лен. ЕХ-2600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "гидронасос РС-1250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "секция гидронасоса РС-2000 средняя"

    Кол-во: 7

    "Позиция 27"

    "гидромотор хода ЕХ-2600"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить