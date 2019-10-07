Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100 % стоимость в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры. В случае несоблюдения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает 0,03 % от стоимости выполнения работ за каждый день просрочки.