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Номер извещения
ГП910024
Уникальный номер закупки
2019-10
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-35-87
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anzhela.Pererva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Перерва Анжела Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910024Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910024Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 12:0029.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910024Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнить капитальный восстановительный ремонт с использованием только оригинальных комплектующих. Произвести диагностирование, наладку, регулировку механической части до заводских характеристик и параметров.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических (б/у) компонентов экскаваторов Komatsu РС 2000-8, Komatsu РС 1250-7, Hitachi EX2600 осуществляется на территории Исполнителя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
33.12.29.900
33.12
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 1
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