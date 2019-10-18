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    Главная / Торги / Топливозапраочный пункт

    Топливозапраочный пункт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910026Дата и время окончания срока приема заявок Топливозапраочный пункт Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Топливозапраочный пункт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка на поставку

    опросный лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Топливозапраочный пункт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 13:00 GMT +318.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910026Дата и время окончания срока приема заявок Топливозапраочный пункт Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910026Дата и время вскрытия заявок Топливозапраочный пункт Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 10:0030.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910026Подведение итогов не позднее Топливозапраочный пункт Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910026Подведение итогов не позднее Топливозапраочный пункт Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Топливозапраочный пункт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно опросного листа

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автомобильный транспорт: ЯНАО, г. Новый Уренгой, жилой район Коротчево, Железнодорожный транспорт: Сургутское отделение Свердловской ЖД, ст. Коротчево, код станции 799101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты за Оборудование: 90 % по факту поставки в течении 60 календарных дней, 10% по факту выполнения ШМР, ПНР Условия оплаты за Работы: 100% по факту выполнения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливозапраочный пункт"

    Кол-во: 1

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