"Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой"

Маркетинговые исследования в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № МИ-7-2022 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах технологического присоединения в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (г. Великий Новгород, Новгородский, Маловишерский, Чудовский муниципальные районы Новгородской области)