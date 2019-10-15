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    Главная / Торги / Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой

    Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910099Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910099

    Уникальный номер закупки

    02-0192-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 02-0192-19 (01.10.19)

    Извещение № 02-0192-19 (24.10.19)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-82

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910099Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 09:0015.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910099Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910099Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910099Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой

    Начальная цена

    2 666 502,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19

    Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание лифтов Общества в г. Новый Уренгой"

    Кол-во: 0

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