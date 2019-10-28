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Номер извещения
ГП910100
Уникальный номер закупки
ЮНГ-19-104
Наименование закупки
Оказание услуг по организации проезда через понтонно-мостовые переправы (ледовые переправы) – наплавные мосты и их содержание (Юрхаровское НГКМ).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.10.2019 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-31
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
gimpu.a@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гимпу Анастасия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации проезда через понтонно-мостовые переправы (ледовые переправы) – наплавные мосты и их содержание (Юрхаровское НГКМ).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2019 10:00 GMT +328.10.2019 10:0028.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910100Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации проезда через понтонно-мостовые переправы (ледовые переправы) – наплавные мосты и их содержание (Юрхаровское НГКМ).Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2019 10:0028.10.2019 10:0028.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910100Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации проезда через понтонно-мостовые переправы (ледовые переправы) – наплавные мосты и их содержание (Юрхаровское НГКМ).Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.01.2020 21:0031.01.2020 21:0031.01.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910100Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации проезда через понтонно-мостовые переправы (ледовые переправы) – наплавные мосты и их содержание (Юрхаровское НГКМ).Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.01.202031.01.2020 21:0031.01.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910100Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации проезда через понтонно-мостовые переправы (ледовые переправы) – наплавные мосты и их содержание (Юрхаровское НГКМ).Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации проезда через понтонно-мостовые переправы (ледовые переправы) – наплавные мосты и их содержание (Юрхаровское НГКМ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тех.заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
H
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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