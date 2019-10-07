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Номер извещения
ГП910036
Уникальный номер закупки
1538/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Поставка цемента - 80т.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1741
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
i.myshalov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мышалов Илья Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка цемента - 80т.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цемента - 80т.Москва
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 10:0011.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910036Подведение итогов не позднее Поставка цемента - 80т.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цемента - 80т.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
БВХ Ленск (Республика Саха (Якутия), Ленский улус, Ленск г, Ленина ул., дом №88/2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
23.51.12.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
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