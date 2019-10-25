Поставка скважинной аппаратуры электромагнитной дефектоскопии для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Безналичный расчет. Срок оплаты в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания документов о приемке товара. Срок поставки: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. Доставка до Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика любым доступным способом.