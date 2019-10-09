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    Главная / Торги / Сталь листовая оцинкованная

    Сталь листовая оцинкованная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 15:3009.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908357178Дата и время окончания срока приема заявок Сталь листовая оцинкованнаяСамара, ул. Земеца 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908357178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сталь листовая оцинкованная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-54-30

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полынкина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара, ул. Земеца 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сталь листовая оцинкованная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 15:3028.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908357178Подведение итогов не позднее Сталь листовая оцинкованнаяСамара, ул. Земеца 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сталь листовая оцинкованная

    Начальная цена

    2 089 977,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в извещении о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в извещении о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.41.000

    Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 24290

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