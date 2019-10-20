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    Главная / Торги / Здание переключающей арматуры (заявка 262)

    Здание переключающей арматуры (заявка 262)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2019 09:0020.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910008Дата и время окончания срока приема заявок Здание переключающей арматуры Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Здание переключающей арматуры (заявка 262)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 08:11

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка на поставку

    Опросный лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Здание переключающей арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2019 09:00 GMT +320.10.2019 09:0020.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910008Дата и время окончания срока приема заявок Здание переключающей арматуры Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2019 09:0020.10.2019 09:0020.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910008Дата и время вскрытия заявок Здание переключающей арматуры Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2019 10:0020.11.2019 10:0020.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910008Подведение итогов не позднее Здание переключающей арматуры Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201920.11.2019 10:0020.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910008Подведение итогов не позднее Здание переключающей арматуры Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Здание переключающей арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с опросным листом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авто-транспортом: г. Новый Уренгой, жилрайон Коротчаево, ул. Портовая д. 1, Ж/Д транспортом: ст. Коротчаево, код станции 799101, код получателя 6856, ООО "Уренгойский речной порт"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 60 кал.дн.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    41

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Здание переключающей арматуры"

    Кол-во: 1

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