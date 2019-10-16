Запрос котировок в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку бумаги для оргтехники

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908359549 Уникальный номер закупки 272 Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку бумаги для оргтехники Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-55 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты parhova_oy@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Пархова Ольга Юрьевна Место рассмотрения предложений Пермь, ул. Чернышевского, 28 Закупки и тендеры Пермский край Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки Ключевые слова:

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