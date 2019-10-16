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Номер извещения
31908359549
Уникальный номер закупки
272
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку бумаги для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-55
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
parhova_oy@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пархова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Пермь, ул. Чернышевского, 28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для оргтехники в 1-ом полугодии 2020 года для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для оргтехники в 1-ом полугодии 2020 года для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
986 492,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением 1.1 закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением 1.1 закупочной документации: г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50; г. Пермь, ул. Чернышевского, 28; г. Пермь, ул. Революции, 21а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
32.99.1
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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