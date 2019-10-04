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Номер извещения
ГП910005
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга на проведение текущего ремонта мягких кровель подстанций ПАО "Комбинат Южуралникель" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 07:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Почтовый адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Контактный телефон
+7 3537 37-11-66
Факс
+7 3537 37-11-66
Адрес электронной почты
Achernov@unickel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернов Алексей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга на проведение текущего ремонта мягких кровель подстанций ПАО "Комбинат Южуралникель" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910005Дата и время окончания срока приема заявок Услуга на проведение текущего ремонта мягких кровель подстанций ПАО "Комбинат Южуралникель" в 2019 годуОрск
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 08:1004.10.2019 08:1004.10.2019 08:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910005Дата и время вскрытия заявок Услуга на проведение текущего ремонта мягких кровель подстанций ПАО "Комбинат Южуралникель" в 2019 годуОрск
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 08:0010.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910005Подведение итогов не позднее Услуга на проведение текущего ремонта мягких кровель подстанций ПАО "Комбинат Южуралникель" в 2019 годуОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга на проведение текущего ремонта мягких кровель подстанций ПАО "Комбинат Южуралникель" в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Орск ул. Призаводская д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
Адрес местонахождения
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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