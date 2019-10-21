www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910002
Уникальный номер закупки
2019-210
Наименование закупки
Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 04:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19660
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anna.Gasymova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гасымова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 11:30 GMT +321.10.2019 11:3021.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
04.12.2019 11:0004.12.2019 11:0004.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910002Подведение итогов не позднее Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Контейнерные отправки • ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток) Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток»», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1, каб.102 в особых отметках указывать (с подачей на Верхний Улак - груз для ООО «Эльгауголь»). Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
28.15.26
28.12.13
28.12.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.