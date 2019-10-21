Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"

    Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 11:3021.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910002

    Уникальный номер закупки

    2019-210

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 04:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    шаблон договора (типовой)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19660

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anna.Gasymova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасымова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 11:30 GMT +321.10.2019 11:3021.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    04.12.2019 11:0004.12.2019 11:0004.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910002Подведение итогов не позднее Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.12.201904.12.2019 11:0004.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910002Подведение итогов не позднее Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов, гидромоторов и муфт на виброкаток CDM 520А для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Контейнерные отправки • ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток) Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток»», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1, каб.102 в особых отметках указывать (с подачей на Верхний Улак - груз для ООО «Эльгауголь»). Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки ноябрь-декабрь 2019г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.15.26

    Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры

    28.12.13

    Насосы гидравлические

    28.12.12.110

    Гидромоторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта шлицевая LG520A.30.01-007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Гидромотор A2FM56/61W-VAB027"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Насос AZ-PF-1X/025R гидравлический шестеренный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Насос 4VG56A4VG56EZ2DM1/32R-NSC02F023SP-K главный"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013619
    Закупка БРС и заглушек
    Закупка БРС и заглушек
    590827
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить