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Номер извещения
ГП910003
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к ним
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 05:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-09 доб. 66109
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
S.Medvedeva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведева Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к ним
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.11.2019 13:00 GMT +329.11.2019 13:0029.11.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910003Дата и время окончания срока приема заявок Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к нимНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
13.01.2020 13:0013.01.2020 13:0013.01.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910003Подведение итогов не позднее Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к нимНижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к ним
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная 5, склад №2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
27.2
26
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 56
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 36
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 22
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 40
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