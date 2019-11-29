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    Главная / Торги / Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к ним

    Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2019 13:0029.11.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910003Дата и время окончания срока приема заявок Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к нимНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910003

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к ним

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 05:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 2 Техническое задание

    Приложение № 1 Оферта (Форма №1) с Приложениями

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-09 доб. 66109

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    S.Medvedeva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.11.2019 13:00 GMT +329.11.2019 13:0029.11.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910003Дата и время окончания срока приема заявок Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к нимНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2020 13:0013.01.2020 13:0013.01.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910003Подведение итогов не позднее Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к нимНижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202013.01.2020 13:0013.01.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910003Подведение итогов не позднее Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к нимНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Радиостанции, аккумуляторы и комплектующие к ним

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная 5, склад №2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты: 100% оплата – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    27.2

    Батареи и аккумуляторы

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение № 2 Техническое задание

    01.10.2019

    Приложение № 1 Оферта (Форма №1) с Приложениями

    01.10.2019

    Документация

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Громкоговоритель рупорный 10ГР-38П ИЦЗ.847.069 согласно тех.задания"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Коннектор телефонный RJ10 4P4C"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Переключатель кнопочный ПК4-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор Motorola NNTN4497"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Антенна Motorola HAD9338 portable"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Микрофон MDRMN4038 ударопрочный для радиостанции "Motorola GM-360""

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор NiMH для р/ст Моторолла GP340 HNN 9012"

    Кол-во: 56

    "Позиция 8"

    "Медиаконвертер AudioCodes MediaPack MP-114-4 FXS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Блок питания для р/станций 220/12В, 20А с возможностью подключения резервного питания "RS-20 BB" для р/ст Моторолла GM340/360Э согласно тех.задания"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Панель передняя для "GM 160/360/660" GCN6120C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Панель передняя для "GM 140/340/640" GCN6112C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Антенна LB 30-50МГц для р/станции GP340/360/P200.NAB6064А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Предуселитель универсальный ЕМС 1131"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Микрофон ТК-67-НТ-II"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Микрофон ТК-67-УТ-II"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Микрофон МК-16-180-Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Микрофон МК-16-У-11"

    Кол-во: 36

    "Позиция 18"

    "Аккумулятор повышенной емкости дополнительный HNN9009 NiMH"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Батарея аккумуляторная 6СТ-60 АПЗ, ODИН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Батарея аккумуляторная МБА 13-9,6-1200 ГОСТ Р МЭК 86-1-962"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Батарея аккумуляторная 6СТ-225 АПЗ, SilverStar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Аккумулятор 95 115D31 L, Globatt"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Батарея аккумуляторная 50КРН-245Р"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Батарея аккумуляторная 6СТ-210 АП3, Tungstone"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Аккумулятор 5НК 125 (комплект)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Аккумулятор 6СТ-132, ODИН"

    Кол-во: 22

    "Позиция 27"

    "Батарея аккумуляторная 6СТ-75 АПЗ, ODИН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Батарея аккумуляторная 6СТ-90 АПЗ, ODИН"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Аккумулятор СТ-190, Volta"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Радиостанция Motorola "DP-1400VHF" (комплект) согласно тех.задания"

    Кол-во: 18

    "Позиция 31"

    "Устройство зарядное MDHTN3001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Радиостанция портативная (носимая) DP1400 136-174МГц 5Вт согласно тех.задания"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Радиостанция возимая DM1400 136-174МГц 25Вт согласно тех.задания"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Усилитель «Геликон – 200М» согласно тех.задания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Усилитель «Геликон» - 400М» согласно тех.задания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Медиаконвертер AudioCodes MediaPack MP-114-4 FXO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Предуселитель микрофонная линия ЕМС 1121"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Антенна LA-156 150-156 МГц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Громкоговоритель рупорный 30ГР-ДЗ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Батарея аккумуляторная 6СТ-190 АПЗ, ODИН"

    Кол-во: 40

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