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    Главная / Торги / приобретение новогодних подарков

    приобретение новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910001Дата и время окончания срока приема заявок Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК ДенисовскийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910001

    Уникальный номер закупки

    27997

    Номер закупки

    Наименование закупки

    приобретение новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 02:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по заявке № 27997

    КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ АО ГОК Денисовский

    Отгрузочные реквизиты для ГОК Д

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    ТИПОВОЙ ДОГОВОР ГОК Д

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-95

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    zaliznyak.as@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зализняк Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    новогодние подарки

    Список лотов

    Лот 1

    Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК Денисовский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910001Дата и время окончания срока приема заявок Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК ДенисовскийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910001Дата и время вскрытия заявок Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК ДенисовскийМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 10:0021.10.2019 10:0021.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910001Подведение итогов не позднее Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК ДенисовскийМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 10:0021.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910001Подведение итогов не позднее Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК ДенисовскийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК Денисовский

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно отгрузочных реквезитов для ГОК ДенисовскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    56.21.19.000

    Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "подарок новогодний"

    Кол-во: 1545

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