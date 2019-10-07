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Номер извещения
ГП910001
Уникальный номер закупки
27997
Наименование закупки
приобретение новогодних подарков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 02:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-95
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
zaliznyak.as@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зализняк Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК Денисовский
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910001Дата и время окончания срока приема заявок Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК ДенисовскийМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910001Дата и время вскрытия заявок Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК ДенисовскийМосква
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 10:0021.10.2019 10:0021.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910001Подведение итогов не позднее Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК ДенисовскийМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Новогодние подарки по заявке 27997 для ГОК Денисовский
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно отгрузочных реквезитов для ГОК ДенисовскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
56.21.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1545
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