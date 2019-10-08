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Номер извещения
31908356691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд АО «Дальморнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 02:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,
Почтовый адрес
693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426
Контактный телефон
+7 4242 46-67-04
Факс
Адрес электронной почты
Vorobieva@dmng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Оксана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Южно-Сахалинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Молочная продукция
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Молочная продукция
Начальная цена
1 150 069,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
условная единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,
693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426
46.3
46.3
Документация лота
Кол-во: 1
Хлебобулочные изделия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хлебобулочные изделия
Начальная цена
482 144,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
условная единина
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,
693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426
46.3
46.3
Документация лота
Кол-во: 1
Мяса, птицы, яйца, колбасные изделия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мяса, птицы, яйца, колбасные изделия
Начальная цена
2 206 243,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
условная единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,
693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426
46.3
46.3
Документация лота
Кол-во: 1
Рыба и морепродукты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рыба и морепродукты
Начальная цена
898 927,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
условная единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,
693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426
46.3
46.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Овощи, фрукты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Овощи, фрукты
Начальная цена
1 445 837,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
условная единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,
693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426
46.3
46.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Прочие продукты питания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прочие продукты питания
Начальная цена
1 331 998,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
условная единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,
693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426
46.3
46.3
Документация лота
Кол-во: 1
Бутилированная вода
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бутилированная вода
Начальная цена
784 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
условная единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,
693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426
46.3
46.3
Документация лота
Кол-во: 1
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