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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд АО «Дальморнефтегеофизика»

    Поставка продуктов питания для нужд АО «Дальморнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 02:0008.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908356691Дата и время окончания срока приема заявок Молочная продукцияЮжно-СахалинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908356691

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд АО «Дальморнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 02:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    7 Лот_Спецификация продуктов (вода)

    6 Лот_Спецификация продуктов (прочие продукты)

    5 Лот_Спецификация продуктов (овощи фрукты)

    4 Лот_Спецификация продуктов (рыба морепродукты)

    3 Лот_Спецификация продуктов (мясо)

    2 Лот_Спецификация продуктов(ХКИ)

    1 лот_Спецификация продуктов (молоко)

    ЗЦ-01102019-2201_СМСП

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры АО ДМНГ

    Юридический адрес

    693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,

    Почтовый адрес

    693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426

    Контактный телефон

    +7 4242 46-67-04

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vorobieva@dmng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Оксана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Южно-Сахалинск

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    колбасные изделия, яйца

    Список лотов

    Лот 1

    Молочная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356691Подведение итогов не позднее Молочная продукцияЮжно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Молочная продукция

    Начальная цена

    1 150 069,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата поставки товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара, на основании выставленного счета и предоставлением всей первичной бухгалтерской документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДМНГ
    Все закупки и тендеры АО ДМНГ

    Адрес местонахождения

    693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,

    693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426

    Классификатор ОКПД2

    46.3

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    1 лот_Спецификация продуктов (молоко)

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Хлебобулочные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356691Подведение итогов не позднее Хлебобулочные изделияЮжно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хлебобулочные изделия

    Начальная цена

    482 144,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    условная единина

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата поставки товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара, на основании выставленного счета и предоставлением всей первичной бухгалтерской документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДМНГ
    Все закупки и тендеры АО ДМНГ

    Адрес местонахождения

    693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,

    693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426

    Классификатор ОКПД2

    46.3

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    2 Лот_Спецификация продуктов(ХКИ)

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Мяса, птицы, яйца, колбасные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356691Подведение итогов не позднее Мяса, птицы, яйца, колбасные изделияЮжно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мяса, птицы, яйца, колбасные изделия

    Начальная цена

    2 206 243,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата поставки товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара, на основании выставленного счета и предоставлением всей первичной бухгалтерской документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДМНГ
    Все закупки и тендеры АО ДМНГ

    Адрес местонахождения

    693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,

    693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426

    Классификатор ОКПД2

    46.3

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    3 Лот_Спецификация продуктов (мясо)

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Рыба и морепродукты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356691Подведение итогов не позднее Рыба и морепродуктыЮжно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рыба и морепродукты

    Начальная цена

    898 927,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата поставки товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара, на основании выставленного счета и предоставлением всей первичной бухгалтерской документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДМНГ
    Все закупки и тендеры АО ДМНГ

    Адрес местонахождения

    693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,

    693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426

    Классификатор ОКПД2

    46.3

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    4 Лот_Спецификация продуктов (рыба морепродукты)

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Овощи, фрукты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356691Подведение итогов не позднее Овощи, фруктыЮжно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Овощи, фрукты

    Начальная цена

    1 445 837,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата поставки товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара, на основании выставленного счета и предоставлением всей первичной бухгалтерской документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДМНГ
    Все закупки и тендеры АО ДМНГ

    Адрес местонахождения

    693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,

    693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426

    Классификатор ОКПД2

    46.3

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    5 Лот_Спецификация продуктов (овощи фрукты)

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Прочие продукты питания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356691Подведение итогов не позднее Прочие продукты питанияЮжно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прочие продукты питания

    Начальная цена

    1 331 998,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата поставки товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара, на основании выставленного счета и предоставлением всей первичной бухгалтерской документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДМНГ
    Все закупки и тендеры АО ДМНГ

    Адрес местонахождения

    693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,

    693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426

    Классификатор ОКПД2

    46.3

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    6 Лот_Спецификация продуктов (прочие продукты)

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Бутилированная вода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356691Подведение итогов не позднее Бутилированная водаЮжно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бутилированная вода

    Начальная цена

    784 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата поставки товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара, на основании выставленного счета и предоставлением всей первичной бухгалтерской документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДМНГ
    Все закупки и тендеры АО ДМНГ

    Адрес местонахождения

    693004, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, 426,

    693000, г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.426

    Классификатор ОКПД2

    46.3

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    7 Лот_Спецификация продуктов (вода)

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во: 1

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    Цена не указана
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    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
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