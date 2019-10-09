Лот 1

- Предмет работы: уборка и подготовка участка территории к производственной эксплуатации; - Место выполнения работы: участок территории Заказчика, согласованный Сторонами; - Способ ведения работы: силами Подрядчика, с привлечением собственной спецтехники; - Описание работ: внешняя уборка участка территории, с последующим извлечением верхнего слоя грунта на глубину ориентировочно 0, 5 метра, и заполнением, указанной площадки, смешанным покрытием. - Состав покрытия: смесь переработанной грунтовой основы (ориентировочно 80-85% от состава) с гравийно-галечными добавлениями (ориентировочно 10-15% от состава). Плотность покрытия: ориентировочно 1,5 тн. на 1 м3; - Результат работы: ровная площадка на участке территории Заказчика, пригодная для производственной деятельности Заказчика.