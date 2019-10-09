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Номер извещения
ГП910006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по благоустройству территории в указанных Заказчиком границах. внешняя уборка участка территории, с последующим извлечением верхнего слоя грунта на глубину ориентировочно 0, 5 метра, и заполнением, указанной площадки, смешанным покрытием.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-16
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
I.Bezverhnya@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Безверхняя Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Орск
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- Предмет работы: уборка и подготовка участка территории к производственной эксплуатации; - Место выполнения работы: участок территории Заказчика, согласованный Сторонами; - Способ ведения работы: силами Подрядчика, с привлечением собственной спецтехники; - Описание работ: внешняя уборка участка территории, с последующим извлечением верхнего слоя грунта на глубину ориентировочно 0, 5 метра, и заполнением, указанной площадки, смешанным покрытием. - Состав покрытия: смесь переработанной грунтовой основы (ориентировочно 80-85% от состава) с гравийно-галечными добавлениями (ориентировочно 10-15% от состава). Плотность покрытия: ориентировочно 1,5 тн. на 1 м3; - Результат работы: ровная площадка на участке территории Заказчика, пригодная для производственной деятельности Заказчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 13:00 GMT +309.10.2019 13:0009.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910006Дата и время окончания срока приема заявок - Предмет работы: уборка и подготовка участка территории к производственной эксплуатации; - Место выполнения работы: участок территории Заказчика, согласованный Сторонами; - Способ ведения работы: силами Подрядчика, с привлечением собственной спецтехники; - Описание работ: внешняя уборка участка территории, с последующим извлечением верхнего слоя грунта на глубину ориентировочно 0, 5 метра, и заполнением, указанной площадки, смешанным покрытием. - Состав покрытия: смесь переработанной грунтовой основы (ориентировочно 80-85% от состава) с гравийно-галечными добавлениями (ориентировочно 10-15% от состава). Плотность покрытия: ориентировочно 1,5 тн. на 1 м3; - Результат работы: ровная площадка на участке территории Заказчика, пригодная для производственной деятельности Заказчика. Орск
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 13:0009.10.2019 13:0009.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910006Дата и время вскрытия заявок - Предмет работы: уборка и подготовка участка территории к производственной эксплуатации; - Место выполнения работы: участок территории Заказчика, согласованный Сторонами; - Способ ведения работы: силами Подрядчика, с привлечением собственной спецтехники; - Описание работ: внешняя уборка участка территории, с последующим извлечением верхнего слоя грунта на глубину ориентировочно 0, 5 метра, и заполнением, указанной площадки, смешанным покрытием. - Состав покрытия: смесь переработанной грунтовой основы (ориентировочно 80-85% от состава) с гравийно-галечными добавлениями (ориентировочно 10-15% от состава). Плотность покрытия: ориентировочно 1,5 тн. на 1 м3; - Результат работы: ровная площадка на участке территории Заказчика, пригодная для производственной деятельности Заказчика. Орск
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 16:0011.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910006Подведение итогов не позднее - Предмет работы: уборка и подготовка участка территории к производственной эксплуатации; - Место выполнения работы: участок территории Заказчика, согласованный Сторонами; - Способ ведения работы: силами Подрядчика, с привлечением собственной спецтехники; - Описание работ: внешняя уборка участка территории, с последующим извлечением верхнего слоя грунта на глубину ориентировочно 0, 5 метра, и заполнением, указанной площадки, смешанным покрытием. - Состав покрытия: смесь переработанной грунтовой основы (ориентировочно 80-85% от состава) с гравийно-галечными добавлениями (ориентировочно 10-15% от состава). Плотность покрытия: ориентировочно 1,5 тн. на 1 м3; - Результат работы: ровная площадка на участке территории Заказчика, пригодная для производственной деятельности Заказчика. Орск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910006Подведение итогов не позднее - Предмет работы: уборка и подготовка участка территории к производственной эксплуатации; - Место выполнения работы: участок территории Заказчика, согласованный Сторонами; - Способ ведения работы: силами Подрядчика, с привлечением собственной спецтехники; - Описание работ: внешняя уборка участка территории, с последующим извлечением верхнего слоя грунта на глубину ориентировочно 0, 5 метра, и заполнением, указанной площадки, смешанным покрытием. - Состав покрытия: смесь переработанной грунтовой основы (ориентировочно 80-85% от состава) с гравийно-галечными добавлениями (ориентировочно 10-15% от состава). Плотность покрытия: ориентировочно 1,5 тн. на 1 м3; - Результат работы: ровная площадка на участке территории Заказчика, пригодная для производственной деятельности Заказчика. Орск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Предмет работы: уборка и подготовка участка территории к производственной эксплуатации; - Место выполнения работы: участок территории Заказчика, согласованный Сторонами; - Способ ведения работы: силами Подрядчика, с привлечением собственной спецтехники; - Описание работ: внешняя уборка участка территории, с последующим извлечением верхнего слоя грунта на глубину ориентировочно 0, 5 метра, и заполнением, указанной площадки, смешанным покрытием. - Состав покрытия: смесь переработанной грунтовой основы (ориентировочно 80-85% от состава) с гравийно-галечными добавлениями (ориентировочно 10-15% от состава). Плотность покрытия: ориентировочно 1,5 тн. на 1 м3; - Результат работы: ровная площадка на участке территории Заказчика, пригодная для производственной деятельности Заказчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
- Участок территории Заказчика, согласованный Сторонами; - Силами Подрядчика, с привлечением собственной спецтехники;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
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Документация лота
Кол-во: 1
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