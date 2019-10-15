www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910044
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа металлорежущего инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д
Почтовый адрес
194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д
Контактный телефон
+7 921 369-14-96
Факс
--
Адрес электронной почты
szftk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вшевцов Геннадий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 19:00 GMT +315.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910044Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчикиг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 19:0015.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910044Дата и время вскрытия заявок Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчикиг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 10:0016.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910044Подведение итогов не позднее Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчикиг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчики
Начальная цена
647 070,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д
25.73.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
Кол-во: 5
Кол-во: 170
Кол-во: 400
Кол-во: 150
Кол-во: 137
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 170
Кол-во: 70
Кол-во: 8
Кол-во: 95
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 310
Кол-во: 70
Кол-во: 130
Кол-во: 79
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 85
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 50
Кол-во: 145
Кол-во: 1
Кол-во: 22
Кол-во: 13
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 190
Кол-во: 30
Кол-во: 690
Кол-во: 1100
Кол-во: 1170
Кол-во: 100
Кол-во: 85
Кол-во: 710
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 275
Кол-во: 180
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.