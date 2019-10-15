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    Главная / Торги / Продажа металлорежущего инструмента

    Продажа металлорежущего инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910044Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчикиг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа металлорежущего инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    сертификат

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Северо-Западная Финансовая-Трастовая Компания
    Все закупки и тендеры СЗФТК

    Юридический адрес

    194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д

    Почтовый адрес

    194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д

    Контактный телефон

    +7 921 369-14-96

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    szftk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вшевцов Геннадий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 19:00 GMT +315.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910044Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчикиг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 19:0015.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910044Дата и время вскрытия заявок Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчикиг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2019 10:0016.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910044Подведение итогов не позднее Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчикиг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.10.201916.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910044Подведение итогов не позднее Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчикиг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа металлорежущего инструмента 55 наименований. Фрезы, сверла, плашки, метчики

    Начальная цена

    647 070,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗФТК
    Все закупки и тендеры СЗФТК

    Адрес местонахождения

    194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плашка круглая М24х3"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Плашка круглая М14х2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Плашка круглая М8.0х1.25ММ"

    Кол-во: 170

    "Позиция 4"

    "Плашка круглая М6.0х1.0"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "Плашка круглая М5.0х0.80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Метчик машинно-ручной 8Х1,25 правый ст.Р6М5"

    Кол-во: 137

    "Позиция 7"

    "Фреза шпоночная 14ММ с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Фреза шпоночная Д12 ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Фреза шпоночная 10ММ с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Фреза шпоночная 6ММ с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 170

    "Позиция 11"

    "Фреза шпоночная 8ММ с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 70

    "Позиция 12"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 160x2ММ Р6М5 ГОСТ 2679-93 тип 2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 125х2.0ММ"

    Кол-во: 95

    "Позиция 14"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 63*1,6 d=16 ГОСТ 2679-2027 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 63*2,0 d=16 ГОСТ 2679-2028 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 63*1,0 d=16 ГОСТ 2679-2024 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 80x2.5ММ Р6М5 ГОСТ 2679-93 тип 2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 63х0.5х16ММ Р6М5 тип 1 Z=64"

    Кол-во: 120

    "Позиция 19"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 80х1.2ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 200*2,5 d=32 ГОСТ 2679-2087 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная 63х0,6ММ ГОСТ 2679-2014"

    Кол-во: 120

    "Позиция 22"

    "Сверло по металлу 3.2ММ Р6М5К5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Сверло по металлу 1.5ММ цилиндрический хвостовик Р9"

    Кол-во: 310

    "Позиция 24"

    "Сверло по металлу 8.4ММ конический хвостовик Р6М5"

    Кол-во: 70

    "Позиция 25"

    "Сверло по металлу спиральное 2.6ММ цилиндрический хвостовик"

    Кол-во: 130

    "Позиция 26"

    "Сверло по металлу 10ММ ц/х Р18"

    Кол-во: 79

    "Позиция 27"

    "Сверло по металлу 11.0ММ цилиндрический хвостовик Р6М5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Сверло по металлу 9.0ММ цилиндрический хвостовик Р6М5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 29"

    "Сверло по металлу 2300-0187 7.0ММ цилиндрический хвостовик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Сверло по металлу 5.5ММ цилиндрический хвостовик Р6М5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Сверло по металлу спиральное средняя серия 8.0ММ цилиндрический хвостовик Р6М5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Сверло по металлу 10.0ММ цилиндрический хвостовик Р6М5"

    Кол-во: 85

    "Позиция 33"

    "Сверло по металлу спиральное 6.0ММ цилиндрический хвостовик ГОСТ 2034-80"

    Кол-во: 28

    "Позиция 34"

    "Сверло по металлу спиральное 8.0ММ цилиндрический хвостовик"

    Кол-во: 28

    "Позиция 35"

    "Сверло центровочное комбинированное тип А 1.6ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Сверло центровочное комбинированное тип А 2.0ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 145

    "Позиция 37"

    "Сверло по металлу спиральное 25.5ММ конический хвостовик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Сверло по металлу спиральное 14.5ММ конический хвостовик"

    Кол-во: 22

    "Позиция 39"

    "Сверло по металлу спиральное 11.0ММ конический хвостовик"

    Кол-во: 13

    "Позиция 40"

    "Сверло по металлу спиральное 27.0ММ конический хвостовик"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 80х1.2ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 200х4.0ММ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 43"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 160х4.0ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком D8.0"

    Кол-во: 190

    "Позиция 45"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 10ММ Р6М5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 3мм"

    Кол-во: 690

    "Позиция 47"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 5ММ Р6М5"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 48"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком D4.0"

    Кол-во: 1170

    "Позиция 49"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 16ММ Р6М5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 14ММ Р6М5"

    Кол-во: 85

    "Позиция 51"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 6мм"

    Кол-во: 710

    "Позиция 52"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком 18мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 53"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком 20мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Плашка круглая М3.0х0.5"

    Кол-во: 275

    "Позиция 55"

    "Сверло по металлу спиральное средняя серия 2300-0187 7.0ММ цилиндрический хвостовик Р6М5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 180

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