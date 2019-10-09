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    Главная / Торги / Закупка канцелярских товаров

    Закупка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 13:0009.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910004

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 07:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Bezverhnya@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Безверхняя Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 13:00 GMT +309.10.2019 13:0009.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 13:0009.10.2019 13:0009.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910004Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910004Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года на основании согласованной заявки Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23.000

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещеиние

    01.10.2019

    Закупочная документация

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 5"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 6"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 70

    "Позиция 7"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 70

    "Позиция 8"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 70

    "Позиция 9"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 70

    "Позиция 10"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 16"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 28

    "Позиция 18"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 28

    "Позиция 19"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 28

    "Позиция 20"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 38

    "Позиция 21"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 150

    "Позиция 24"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 29"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 30"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 33"

    "Принадлежности офисные, канцелярские и школьно-письменные"

    Кол-во: 35

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