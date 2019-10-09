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Номер извещения
ГП910004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 07:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-16
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
I.Bezverhnya@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Безверхняя Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Орск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 13:00 GMT +309.10.2019 13:0009.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»Орск
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 13:0009.10.2019 13:0009.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910004Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»Орск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910004Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»Орск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года на основании согласованной заявки Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
46.49.23.000
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 35
Кол-во: 70
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 38
Кол-во: 18
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 35
Кол-во: 35
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