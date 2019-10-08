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    Главная / Торги / Закупка дизельной электростанции

    Закупка дизельной электростанции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945542Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дизельной электростанцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945542

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка дизельной электростанции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 18:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Форма КП

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6707

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    aoleksenko@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олексенко Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка дизельной электростанции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 18:00 GMT +308.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945542Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дизельной электростанцииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 18:0008.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945542Дата и время вскрытия заявок Закупка дизельной электростанцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 18:0028.10.2019 18:0028.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945542Подведение итогов не позднее Закупка дизельной электростанцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 18:0028.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945542Подведение итогов не позднее Закупка дизельной электростанцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дизельной электростанции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва, ул. Трифоновская, 57АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс 50% (Пятьдесят процентов) стоимости Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора(спецификации). Окончательный расчет 50% (Пятьдесят процентов) стоимости Товара - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Товара и подписания товарной накладной ТОРГ-12.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    27.11.32.120

    Установки генераторные прочие

    27.11.31.000

    Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во: 0

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    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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