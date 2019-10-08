Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс 50% (Пятьдесят процентов) стоимости Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора(спецификации). Окончательный расчет 50% (Пятьдесят процентов) стоимости Товара - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Товара и подписания товарной накладной ТОРГ-12.