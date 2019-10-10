Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика силами и средствами Поставщика Поставка товара в течение 4-6 (четырех – шести) недель со дня оплаты соответствующей партии товара. Безналичная форма оплаты - платеж в размере 100 % (сто процентов) стоимости партии товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения счета Поставщика, выставленного на основании заявки Покупателя