Закупка 7/78_2/2019 на право заключения договора на оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908356011 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка 7/78_2/2019 на право заключения договора на оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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