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Номер извещения
31908356011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка 7/78_2/2019 на право заключения договора на оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 18:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5115
Факс
{}
Адрес электронной почты
szzakupki@47.gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуляевская Виолетта Лаврентьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области 7/78_2/2019
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 11:00 GMT +310.10.2019 11:0010.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908356011Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области 7/78_2/2019Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 11:0010.10.2019 11:0010.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908356011Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области 7/78_2/2019Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.10.2019 16:3023.10.2019 16:3023.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356011Подведение итогов не позднее Оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области 7/78_2/2019Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.10.201923.10.2019 16:3023.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908356011Подведение итогов не позднее Оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области 7/78_2/2019Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков спецтранспортом и по прочистке и видеообследованию канализации объектов Заказчика, расположенных в Ленинградской области 7/78_2/2019
Начальная цена
902 401,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) – 1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) – 1 усл. ед.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
37.0
37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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