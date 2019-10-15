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    Главная / Торги / Продажа цветного металлопроката

    Продажа цветного металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945533Дата и время окончания срока приема заявок Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945533

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа цветного металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 18:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    спецификация материала

    сертификат алюминиевая плита

    Фото плита алюминиевая

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Северо-Западная Финансовая-Трастовая Компания
    Все закупки и тендеры СЗФТК

    Юридический адрес

    194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д

    Почтовый адрес

    194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д

    Контактный телефон

    +7 921 369-14-96

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    szftk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вшевцов Геннадий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 19:00 GMT +315.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945533Дата и время окончания срока приема заявок Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 19:0015.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945533Дата и время вскрытия заявок Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2019 17:3016.10.2019 17:3016.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945533Подведение итогов не позднее Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201916.10.2019 17:3016.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945533Подведение итогов не позднее Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.

    Начальная цена

    3 885 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗФТК
    Все закупки и тендеры СЗФТК

    Адрес местонахождения

    194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д

    Классификатор ОКПД2

    46.72

    Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    фото плита алюминиевая

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Листы алюминиевые из технического алюминия"

    Кол-во: 21

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