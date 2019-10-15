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Номер извещения
ГП945533
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа цветного металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 18:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д
Почтовый адрес
194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д
Контактный телефон
+7 921 369-14-96
Факс
--
Адрес электронной почты
szftk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вшевцов Геннадий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 19:00 GMT +315.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945533Дата и время окончания срока приема заявок Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 19:0015.10.2019 19:0015.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945533Дата и время вскрытия заявок Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 17:3016.10.2019 17:3016.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945533Подведение итогов не позднее Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа: плита алюминиевая 20х1200х3000 мм АМг2, в кол-ве 21 тн.
Начальная цена
3 885 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
194223, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 68лит.Д
46.72
Документация лота
Кол-во: 21
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