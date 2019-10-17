Выполнение работ (промывка системы хозяйственно-бытовой и ливневой системы канализации)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Оплата Работ производится в рублях в течение 15 календарных дней, от даты подписания акта сдачи - приемки выполненных работ, предоставления видеообследования на электронном носителе с письменным отчетом Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего договора. иные условия в соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).