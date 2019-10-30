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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП945529
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Буровая установка ПБУ-2-113 на базе КАМАЗ 43114-1025-15 г. н. Х 713 ММ 36 RUS. Собственник имущества: АО «Газпроектинжиниринг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Буровая установка ПБУ-2-113 на базе КАМАЗ 43114-1025-15 г. н. Х 713 ММ 36 RUS
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Буровая установка ПБУ-2-113 на базе КАМАЗ 43114-1025-15 г. н. Х 713 ММ 36 RUS
Начальная цена
1 072 372,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
107 237,28 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпроектинжиниринг
Все закупки и тендеры АО Газпроектинжиниринг
Адрес местонахождения
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, 119
Отсутствуют
Документация лота
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