www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908355814
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка режущего инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 1353
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нуждина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Королёв
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка режущего инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 11:00 GMT +317.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего инструментаКоролёв
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2019 11:0017.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908355814Дата и время вскрытия заявок Поставка режущего инструментаКоролёв
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка режущего инструмента
Начальная цена
123 687,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указаны в разделе 9 документации о закупке (Техническое задание)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
25.73.40.169
25.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.