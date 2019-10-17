Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика силами и средствами Поставщика Поставка Товара в течение 28 (двадцати восьми) дней со дня оплаты соответствующей партии. Безналичная форма оплаты Платеж в размере 100 % (сто процентов) стоимости партии товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения счета Поставщика, выставленного на основании заявки Покупателя