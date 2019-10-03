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Номер извещения
ГП945522
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( до 31.10. 2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( до 31.10. 2019)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 09:30 GMT +303.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945522Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( до 31.10. 2019)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 09:3003.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945522Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( до 31.10. 2019)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( до 31.10. 2019)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом стальной легированный 3Б-5 140 тонн Лом стальной легированный 3Б-23 100 тонн Лом стальной легированный 3Б-14 40 тонн Лом стальной легированный 3Б-7 20 тонн Лом стальной легированный 3Б-ГНМ 40 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При доставке автомобильным транспортом: Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь", Колпино, Ижорский завод, д. б/н Расходы по доставке включены в стоимость Товара. При доставке железнодорожным транспортом Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь" ст. Колпино Октябрьской железной дороги, код станции 031600, ОКПО 33902054 код грузополучателя 9488. Расходы по доставке включены в стоимость Товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
38.32.22.111
38.32.3
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 140
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