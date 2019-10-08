Закупка № 1175/78/2019 на право заключения договора на оказание услуг по разработке, согласованию и установлению санитарно-защитных зон котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в г. Санкт-Петербург

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908355578 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 1175/78/2019 на право заключения договора на оказание услуг по разработке, согласованию и установлению санитарно-защитных зон котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенных в г. Санкт-Петербург Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

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