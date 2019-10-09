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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908355842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
Почтовый адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
Контактный телефон
+7 8412 66-04-58
Факс
+7 8412 55-14-99
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминых Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Пенза
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 10:00 GMT +309.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355842Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы Пенза
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 10:0009.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908355842Дата и время вскрытия заявок Строительные материалы Пенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
440026, Россия, г. Пенза, ул. Володарского, д.8/10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИФИ
Все закупки и тендеры АО НИИФИ
Адрес местонахождения
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
47.52.79.000
47.52.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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